Terza maglia Milan, ufficiale la presentazione del terzo kit rossonero! – FOTO e VIDEO

Terza maglia Milan, i rossoneri hanno presentato ufficialmente il terzo kit rossonero per la stagione 2025-2026

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Third kit del Club per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei Rossoneri.

Ispirato alla fama internazionale di Milano nel mondo della moda, del design e dell’eleganza, il nuovo Third kit propone una reinterpretazione audace e integrale del celebre monogramma ACM in una grafica all-over – un omaggio alle grandi maison di moda che animano le vie della città e un tributo alla stagione 1995/96, culminata con la conquista dello Scudetto da parte del Milan.

THE DEVIL IS IN THE DETAILS 😈



Introducing the 2025/26 @pumafootball x AC Milan Third Kit. Out now. pic.twitter.com/6LEKpuFeYL — AC Milan (@acmilan) July 25, 2025

Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il Club rossonero sa fare.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare il nostro Third kit durante il Pre-Season Tour, un momento strategico mentre ci prepariamo alla nuova stagione, dentro e fuori dal campo. Il design audace e i colori – ispirati a kit iconici del passato – rappresentano alla perfezione la capacità unica del Milan di coniugare tradizione e innovazione, stile ed eleganza, prestazioni e classe. Non vediamo l’ora di vederla indossata in campo nei prossimi giorni”.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Performance Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Milano è una città dinamica, riconosciuta a livello mondiale per la sua influenza nel mondo della moda. Con questa nuova maglia volevamo esprimere proprio questo legame, creando un kit distintivo che incarnasse lo stile unico milanese. Il monogramma classico, reinterpretato in chiave contemporanea, unisce la tradizione di un Club storico con un tocco di eleganza moderna che saprà conquistare tifosi e giocatori”.

Il Third kit 2025/26 è disponibile sia in versione Authentic che Replica. La maglia Authentic, indossata dai calciatori, è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA,progettato per ridurre il peso e l’attrito, garantendo performance di alto livello. La maglia Replica offre lo stesso design sorprendente con una vestibilità più rilassata, perfetta sia per le partite che per l’uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di PUMA per la massima traspirazione e per garantire il massimo comfort ai tifosi e ai giocatori.

Riflettendo l’impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate con l’iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza compromettere la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio.

Il Third kit è stato presentato ufficialmente oggi a Hong Kong, durante un evento dedicato ai tifosi presso il PUMA Store del KAI TAK SPORTS PARK MALL, nell’ambito del Pre-Season Tour 2025 di AC Milan nella regione Asia-Pacifico. Il debutto in campo del kit è previsto per il 26 luglio al KAI TAK SPORTS PARK, in occasione dell’amichevole tra AC Milan e Liverpool, nell’ambito dell’Hong Kong Festival of Football.

Il nuovo Third kit di AC Milan è disponibile da oggi negli AC Milan Official Store, su store.acmilan.com, nei PUMA Store, su PUMA.com, e presso selezionati retailer in tutto il mondo.