Terza maglia Milan: ora disponibile in pre-order! Il comunicato dei rossoneri – VIDEO

Terza maglia Milan, il nuovo kit è ora disponibile in pre-order sul sito ufficiale del club: l’annuncio del club rossonero

L’attesa è finita per i tifosi del Milan! Il nuovo Third Kit PUMA x AC Milan per la stagione 2025/26 è pronto a fare il suo spettacolare debutto in campo, portando con sé un’ondata di eccitazione in vista della prossima annata calcistica. Questa maglia innovativa, che fonde un design completamente rinnovato con l’inconfondibile spirito rossonero, sarà indossata per la prima volta in un palcoscenico di prestigio: la sfida amichevole contro il Liverpool, in programma il 26 luglio al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Questo match, che si svolgerà durante il Pre-Season Tour nella regione Asia-Pacifico, rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare i rossoneri in azione e, naturalmente, il loro nuovo e accattivante look.

L’introduzione di questa nuova divisa segna un momento chiave per il club, non solo dal punto di vista dell’immagine, ma anche per la strategia sportiva che sta prendendo forma sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igni Tare. Con la sua esperienza e visione, Tare è pronto a plasmare un Milan ancora più competitivo, e l’energia sprigionata da un kit innovativo come questo può sicuramente dare una spinta in più all’entusiasmo della squadra e dei tifosi.

Pre-ordine e Esperienza Esclusiva per i Tifosi

Per tutti coloro che non vedono l’ora di indossare i nuovi colori, PUMA e AC Milan hanno già aperto le porte al pre-ordine. A partire da oggi, è possibile assicurarsi la propria maglia direttamente sullo Store Online ufficiale del Club. Questo canale privilegiato offre a tutti i tifosi, in ogni angolo del mondo, l’opportunità di essere tra i primissimi a possedere questo pezzo di storia rossonera. Ma non è tutto: per i residenti o i visitatori di Milano, c’è un’opportunità ancora più esclusiva. La maglia può essere scoperta in anteprima e ammirata da vicino visitando La Bottega del Diavolo, situata in via Dante 12. Un’esperienza immersiva che permette di toccare con mano la qualità e il design del nuovo kit prima ancora del suo debutto ufficiale.

L’attenzione del club verso i suoi sostenitori non si ferma qui. Per gli iscritti al programma fedeltà Rossoneri Rewards, c’è un vantaggio aggiuntivo imperdibile: la personalizzazione è inclusa con il pre-order. Questa iniziativa rende il nuovo Third Kit ancora più speciale, permettendo ai tifosi di apporre il proprio nome o il numero del proprio giocatore preferito, rendendo la maglia davvero unica e personale. Un’occasione da non perdere per dimostrare il proprio amore per i colori rossoneri e per sentirsi parte integrante della grande famiglia milanista, che si prepara ad affrontare una nuova stagione con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri alla guida. L’entusiasmo attorno all’arrivo di Allegri è palpabile, e la combinazione tra una squadra rinvigorita e un look fresco promette di creare una stagione indimenticabile.

Un Design Che Incontra la Tradizione

The Devil is (still) in the details 😈 Third Kit ready for pre-order@pumafootball pic.twitter.com/lPB6kqDr8K — AC Milan (@acmilan) July 22, 2025

Sebbene il comunicato stampa sottolinei un design completamente rinnovato, è rassicurante sapere che lo spirito rossonero resta inconfondibile. Questo equilibrio tra innovazione e tradizione è fondamentale per i tifosi del Milan, che apprezzano la modernità ma non rinunciano mai al legame con la gloriosa storia del club. Il nuovo kit, quindi, non è solo un capo d’abbigliamento sportivo, ma un simbolo di continuità e proiezione verso il futuro, sotto la guida attenta di figure chiave come Tare e Allegri.

In conclusione, il debutto del nuovo Third Kit PUMA x AC Milan 2025/26 è un evento molto atteso. Dall’Asia-Pacifico all’Italia, i tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la loro squadra con passione, indossando con orgoglio i colori che rappresentano non solo una squadra di calcio, ma una vera e propria leggenda. Il conto alla roba per il 26 luglio è iniziato!

Fonte: Comunicato stampa ufficiale AC Milan.