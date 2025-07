Calciomercato Milan Futuro, ufficiale la cessione di Mattia Sandri al Crotone: il comunicato

Calciomercato Milan Futuro, è ufficiale la cessione al Crotone di Mattia Sandri: arriva il comunicato del club rossonero

Mattia Sandri, centrocampista classe 2001, è ufficialmente un nuovo giocatore del Crotone. L’annuncio, arrivato in sequenza dai comunicati ufficiali di AC Milan e F.C. Crotone, segna un ritorno immediato in Serie C per il promettente mediano, considerato uno dei migliori elementi della passata stagione con il Milan Futuro, nonostante la sfortunata retrocessione in Serie D.

La notizia era nell’aria, ma ora è giunta la conferma: il Milan ha ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Sandri al club calabrese. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il club rossonero ha dichiarato: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sandri a F.C. Crotone. Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.” Un ringraziamento sincero per un giocatore che, nonostante la giovane età, ha saputo mettersi in mostra in un contesto difficile. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, stanno chiaramente delineando le strategie per il futuro, sia per la prima squadra che per i progetti giovanili e le seconde squadre.

A stretto giro di posta, è arrivato anche il comunicato del Football Club Crotone, che ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Ac Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sandri. Sandri, classe 2001, originario di Saluzzo, è cresciuto nelle giovanili del Torino per poi indossare le maglie di Potenza, Rimini, Sestri Levante e Milan Futuro per un totale di 140 presenze e ben 9 gol in Serie C.” Un curriculum di tutto rispetto per un ragazzo così giovane, che vanta già una notevole esperienza nella terza categoria del calcio italiano. La firma sul contratto biennale è avvenuta alla presenza del presidente Gianni Vrenna, a testimonianza dell’importanza che il club calabrese attribuisce a questo trasferimento.

Per Sandri, questa rappresenta una nuova opportunità per affermarsi in un campionato che già conosce bene. Le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la capacità di inserimento lo hanno reso un profilo appetibile per diverse squadre, e il Crotone è riuscito ad assicurarsi le sue prestazioni. Dopo un anno intenso con il Milan Futuro, culminato con la delusione della retrocessione, il centrocampista avrà ora l’occasione di riscattarsi e dimostrare appieno il suo valore in una piazza ambiziosa come Crotone, che punta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie C. La sua presenza a centrocampo garantirà dinamismo e qualità, elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo trasferimento sottolinea ancora una volta come il mercato dei giovani talenti sia in continua evoluzione, con club che cercano di scovare i profili migliori per rafforzare le proprie rose.