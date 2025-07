Calciomercato Milan, Guela Doue vede Milanello? Il Diavolo insiste, l’ultima offerta fa vacillare lo Strasburgo

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Guela Doue: offerta migliorata allo Strasburgo per il terzino destro. Ultime

La sessione di mercato estiva del Milan si sta infiammando, e mentre le voci su Ardon Jashari continuano a tenere banco, la dirigenza rossonera è impegnata su più fronti per rinforzare la squadra. Una delle priorità assolute è l’acquisizione di un nuovo terzino destro, soprattutto dopo la partenza di Emerson Royal. Il nome in cima alla lista del Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri è quello di Guela Doué, giovane e promettente laterale dello Strasburgo.

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo i primi approcci che non avevano sortito l’effetto sperato, il Milan è pronto al rilancio per il talento ivoriano di origini francesi. La notizia, che riecheggia anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport, suggerisce una decisa accelerazione nelle trattative. Doué, fratello del più noto Desiré che milita nel PSG, è considerato un profilo ideale per la fascia destra, combinando capacità difensive e propensione offensiva.

L’offerta iniziale del Diavolo si aggirava intorno ai 22 milioni di euro, ma lo Strasburgo ha mantenuto una posizione ferma, valutando il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro. Questa differenza di valutazione non ha però scoraggiato la dirigenza milanista, che vede in Doué il rinforzo perfetto per il reparto difensivo. La capacità di Igli Tare di condurre trattative complesse sarà fondamentale in questa fase cruciale.

Il rilancio per Doué, così come il tentativo di riformulazione dell’offerta per Jashari, è reso possibile grazie alle cessioni degli esuberi maturate nelle ultime ore. Queste operazioni di mercato hanno permesso di liberare risorse economiche significative, essenziali per affrontare investimenti importanti. Il Corriere della Sera sottolinea come il club sia determinato a chiudere le operazioni più urgenti prima della fine del mercato, garantendo a Massimiliano Allegri una rosa completa e competitiva per la prossima stagione.

Nonostante alcune partenze importanti siano già state concretizzate, il Milan attende ancora le cessioni di Okafor e Bennacer, che potrebbero ulteriormente incrementare il budget a disposizione per i nuovi acquisti. L’arrivo di un terzino destro di qualità è una richiesta specifica del nuovo tecnico, desideroso di avere alternative valide in ogni ruolo.

In conclusione, il Milan si muove con decisione sul mercato, con Guela Doué che emerge come l’obiettivo principale per la corsia destra. L’abilità di Igli Tare nel superare le resistenze dello Strasburgo e la disponibilità economica derivante dalle cessioni saranno i fattori chiave per il buon esito di questa trattativa cruciale per il futuro della squadra rossonera sotto la guida di Massimiliano Allegri. I tifosi attendono con ansia l’ufficialità, sperando di vedere presto Doué indossare la maglia rossonera.