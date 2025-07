Mercato Milan, Vlahovic a fari spenti! Serbo alleato di Tare, messaggio chiaro alla Juve. Queste le condizioni dell’affare

Mercato Milan, Dusan Vlahovic è stato chiaro con la Juve: in caso di addio vuole solo i rossoneri di Allegri. I dettagli

Sono ore decisive per il futuro di Dusan Vlahovic. I riflettori sono puntati sulla Continassa, dove ogni mossa è ponderata con la massima attenzione. L’attaccante serbo, nonostante le immagini lo ritraggano sorridente e impegnato negli allenamenti agli ordini di Igor Tudor, sta lavorando attivamente per definire la sua uscita dalla Juventus. La situazione, seppur apparentemente serena, è ben diversa da poche settimane fa: Vlahovic è in prima persona nel cuore della tempesta del mercato.

Le proposte arrivate finora sul tavolo bianconero, e di conseguenza su quello del giocatore, non sono state ritenute all’altezza delle aspettative. Una posizione legittima, ma che ora si scontra con una crescente fretta percepita in casa Juventus. Proprio in queste ore, è previsto un incontro diretto con Darko Ristic, agente del calciatore, un appuntamento cruciale per sbrogliare la matassa.

La Cifra Non Negoziabile e le Voci di Mercato

Due sono gli argomenti principali sul tavolo: la possibilità di una separazione anche in assenza di un’offerta concreta e il pressing del calciomercato Milan. Se da un lato il Milan non è disposto a raggiungere le richieste economiche della Juventus, la base di partenza per i bianconeri rimane la cifra necessaria per non registrare una minusvalenza, stimata intorno ai 20 milioni di euro. A questa cifra, potrebbe aggiungersi un ulteriore indennizzo qualora Vlahovic richiedesse una buonuscita per facilitare l’addio. È interessante notare come l’eventuale gruzzoletto rossonero possa variare nella forma, ma non nella sostanza, garantendo flessibilità nella trattativa.

La questione ingaggio di Dusan è altrettanto centrale. La sua futura retribuzione sarà modulata in base a quanto verrà eventualmente speso per il suo cartellino. Questo non è un aspetto secondario, bensì il nocciolo dell’intera questione, affrontata con una cautela mai vista prima. Nonostante la complessità, i contatti tra Ristic e la dirigenza bianconera sono proseguiti nelle scorse settimane in un clima di serenità e tranquillità. Anzi, si registra una vera e propria collaborazione: entrambe le parti sono impegnate nel trovare la migliore soluzione possibile. Anche i timidi tentativi del serbo di rimanere a Torino sembrano ormai un ricordo, accantonati per far spazio a nuove opportunità.

Le Porte Aperte della Juventus e lo Spettro del “Parametro Zero”

La dirigenza bianconera tiene tutte le porte aperte: non solo è pronta ad ascoltare eventuali offerte, ma è anche disposta a inserire Vlahovic in discorsi di calciomercato più ampi. In passato, si è parlato di un interesse del Manchester United, l’Atletico Madrid non è mai stato indifferente al suo talento, e c’è stato anche un tentativo diretto dell’Al Hilal. Indirettamente, anche l’Inter ha cercato di comprendere la situazione, forse con un occhio al 2026, quando Vlahovic potrebbe potenzialmente liberarsi a parametro zero.

Ed è proprio quest’ultima l’ipotesi che la Juventus vuole assolutamente evitare: lo spettro di perdere Vlahovic senza alcun indennizzo. Una possibilità che, seppur remota oggi, esiste e resiste. La collaborazione tra le parti proverà a scongiurarla, magari già in questi giorni, quando tutte le carte a disposizione saranno messe sul tavolo.

Nel frattempo, DV9 continua ad allenarsi con professionalità alla Continassa. In cuor suo, sa che questi potrebbero essere i suoi ultimi giorni in bianconero. Sa altrettanto bene che la sua storia con la Juventus avrebbe potuto prendere pieghe decisamente diverse. L’ultima promessa fatta è quella di evitare qualsiasi battaglia interna, a patto che la sua ambizione di giocare in una grande squadra venga rispettata. Su questo sottile filo proseguono gli scatti, le ripetute, le attese e le telefonate. Presto, chissà, potrebbe arrivare quella giusta.

Fonte: Tuttosport.