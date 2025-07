Theo Hernandez in posa con una maglia dedicata a Paolo Maldini! – FOTO

Theo Hernandez in posa con una maglia dedicata a Paolo Maldini! Segui le ultimissime sul club rossonero

Theo Hernández non ha mai nascosto il suo profondo affetto per Paolo Maldini, l’ex dirigente che lo ha fortemente voluto al Milan. Tuttavia, una foto pubblicata su Instagram dal terzino francese, a pochi giorni dalla sua cessione all’Al-Hilal e dal suo messaggio di addio polemico ai rossoneri, sta scatenando un’ondata di discussioni che vanno oltre il semplice sentimento provato per il leggendario numero 3 del Diavolo. L’immagine, che ritrae Theo con una maglia interamente dedicata a Maldini, sembra voler lanciare un messaggio criptico all’ambiente milanista.

Theo Hernández, classe 1997, è stato uno dei pilastri del Milan negli ultimi anni. Il terzino sinistro, noto per le sue straordinarie sgroppate offensive, la sua velocità e il suo potente tiro, ha conquistato i tifosi con gol e assist decisivi. Il suo legame con Paolo Maldini è sempre stato forte e ben visibile, con il difensore che ha spesso riconosciuto all’ex direttore tecnico il merito di aver creduto in lui e di averlo portato a San Siro. La sua partenza, seppur remunerativa per le casse del club, ha lasciato un vuoto tecnico e affettivo.

La Foto e le Discussioni Sullo Sfondo della Cessione

La foto in questione, diffusa tramite Instagram, assume un significato particolare. Dopo un messaggio di addio al Milanche non era stato esente da toni polemici, sottolineando forse una certa delusione per come la sua avventura in rossonero si fosse conclusa, il gesto di Theo di dedicare un’intera maglia a Maldini appare come un sottile riferimento a un periodo specifico della gestione del club.

L’uscita di Maldini dalla dirigenza, decisa dalla proprietà americana, è stata un momento di rottura significativa per il Milan. Molti ritengono che la sua figura fosse fondamentale per il legame tra squadra, società e tifosi. La foto di Theo, dunque, potrebbe essere interpretata non solo come un omaggio personale, ma anche come un’affermazione implicita di dove, a suo parere, risiedesse il vero cuore pulsante del progetto sportivo rossonero.

Questo episodio si inserisce in un contesto di mercato molto attivo per il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Taree il tecnico Massimiliano Allegri al lavoro per ricostruire e rafforzare la squadra. La gestione di queste situazioni “extra-campo”, che toccano corde emotive e ricordi importanti, è un ulteriore banco di prova per la nuova dirigenza del club lombardo, chiamata a voltare pagina e a guardare al futuro, pur rispettando la storia e i sentimenti di chi ha contribuito ai successi passati. La vicenda di Theo, con la sua foto carica di significato, continuerà a far discutere i tifosi del Diavolo.