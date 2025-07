Estupinan Milan, il terzino sinistro arrivato nel ritiro di Hong Kong! E quel saluto con Chukwueze... - VIDEO

Estupinan Milan, il nuovo terzino sinistro dei rossoneri è arrivato nel ritiro della squadra di Allegri ad Hong Kong

Pervis Estupiñán è finalmente arrivato a Hong Kong, diventando il quarto colpo del calciomercato estivo rossonero e portando una ventata di entusiasmo nel ritiro del Milan impegnato nel suo tour tra Asia e Pacifico. Il terzino sinistro ecuadoriano, prelevato dal Brighton, è atterrato nella notte italiana e ha subito raggiunto l’hotel dove alloggia la squadra, pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Diavolo.

L’arrivo di Estupiñán segna un momento cruciale per il Milan, che si assicura un giocatore di caratura internazionale per raccogliere la pesante eredità lasciata da Theo Hernández sulla fascia sinistra. Il 26enne ha firmato un contratto quinquennale, un chiaro segnale della fiducia che la dirigenza rossonera ripone nelle sue capacità e nel suo potenziale. La trattativa, seguita attentamente dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, si è conclusa con successo, aggiungendo un tassello fondamentale alla rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Al suo arrivo in hotel, Estupiñán è stato accolto calorosamente da Mister Allegri e da tutti i suoi nuovi compagni di squadra, come mostrato in un video emozionante pubblicato sui canali social del Milan (Fonte: Canali social ufficiali AC Milan). Le immagini hanno catturato i primi momenti di integrazione del difensore, visibilmente felice di unirsi a un club di tale prestigio.

Tra i saluti più sentiti, spicca senza dubbio quello con Samuel Chukwueze. I due, infatti, hanno già condiviso il campo con la maglia del Villarreal, creando un’intesa che potrebbe rivelarsi preziosa per il Milan in questa stagione. L’abbraccio tra i due ex “Sottomarini Gialli” è stato uno dei momenti più toccanti del video, sottolineando la gioia di ritrovarsi in un contesto così importante.

Un altro incontro significativo è stato quello con Matteo Gabbia. Anche il difensore italiano ha avuto un passato nel Villarreal, e ha accolto Estupiñán con una serie di domande sul viaggio, ponendole in un fluente spagnolo, a dimostrazione del legame e della familiarità già esistente tra i giocatori con esperienze comuni. Questa immediata connessione linguistica e di campo promette una rapida integrazione di Estupiñán all’interno del gruppo.

L’acquisto di Pervis Estupiñán è la dimostrazione della volontà del Milan di rafforzare la squadra con innesti di qualità, puntando su giocatori in grado di fare la differenza. Sotto la guida di Massimiliano Allegri e con la visione strategica di Igli Tare, il Diavolo sta costruendo una rosa competitiva, pronta ad affrontare le sfide della prossima stagione e a lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. Tutti gli occhi sono ora puntati sul campo, dove Estupiñán avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e conquistare il cuore dei tifosi rossoneri.