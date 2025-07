Milan Femminile, venerdì svelato il calendario della stagione 2025-2026: i dettagli

Milan Femminile, nella giornata di venerdì sarà svelato il calendario della nuova Serie A, quello della stagione 2025-2026

L’attesa è quasi finita per gli appassionati di calcio femminile italiano! Il calendario della Serie A Women 2025-2026 sarà ufficialmente svelato venerdì prossimo, con tutti i dettagli disponibili sul sito figc.it e sui canali social della Serie A Women. Questa rivelazione segna un momento cruciale per la stagione imminente, che promette di essere ricca di emozioni e novità.

Il massimo campionato femminile prenderà il via nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, dando il fischio d’inizio a una stagione che vedrà un’importante espansione. A partire dal campionato 2025-2026, la Serie A Women passerà da 10 a 12 squadre, un segnale chiaro della crescita e della professionalizzazione del calcio femminile in Italia. Questo aumento nel numero di partecipanti non solo garantirà maggiore competitività ma offrirà anche più opportunità per le atlete e un numero maggiore di partite per i tifosi.

Prima dell’inizio del campionato, le squadre si sfideranno nella Serie A Women’s Cup, il cui inizio è fissato per il weekend del 23-24 agosto. I gironi della prima fase di questa competizione sono già stati sorteggiati, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione in vista della nuova stagione. Sarà un’ottima occasione per le squadre di mettere a punto le proprie strategie e testare le nuove arrivate in rosa.

Il campionato si concluderà nel weekend tra il 16 e il 17 maggio 2026, una settimana prima della finale di Coppa Italia, che chiuderà ufficialmente la stagione delle competizioni nazionali. Questo permetterà alle squadre finaliste di concentrarsi pienamente sulla prestigiosa coppa.

Un altro appuntamento da segnare in rosso sul calendario è la Supercoppa italiana. Le protagoniste saranno la Juventus, vincitrice sia del campionato che della Coppa Italia nella stagione precedente, e la Roma, finalista di Coppa Italia. L’incontro per la Supercoppa si giocherà nel weekend tra il 10 e l’11 gennaio, promettendo uno spettacolo di alto livello tra due delle squadre più forti del panorama calcistico femminile italiano. Sarà un derby che si preannuncia avvincente e che aprirà il 2026 con un trofeo subito in palio.

Questa notizia è di particolare interesse anche per il Milan Femminile, che si prepara a vivere una stagione con nuove prospettive. Con l’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Allegri come nuovo allenatore per la controparte maschile, si prevede un rafforzamento complessivo dell’intera struttura calcistica rossonera. La speranza è che questa ventata di novità e la maggiore attenzione verso la programmazione sportiva possano portare anche la squadra femminile a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, puntando al vertice del campionato e delle coppe. La dirigenza e i tifosi si aspettano che il Milan Femminile possa sfruttare appieno l’aumento delle squadre per consolidare la propria posizione e puntare alla vittoria, magari già a partire da questa stagione 2025-2026.

(Fonte: ANSA).