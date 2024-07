Mercato Milan, Dovbyk ha deciso il suo futuro! Contatti costanti con quel CLUB per chiudere l’affare. Tutti gli aggiornamenti

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Artem Dovbyk, attaccante pronto a lasciare il Girona per iniziare una nuova avventura professionale altrove.

Il suo futuro potrebbe essere in Italia, anche se non al Milan. Sulle sue tracce ci sarebbe fortissima la Roma: contatti continui tra i due club per trovare un accordo sul trasferimento in giallorosso dell’ucraina. Lo riporta Fabrizio Romano.