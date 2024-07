Pavlovic Milan: si limano i DETTAGLI, poi sarà rossonero! Quando potrà essere a DISPOSIZIONE di Fonseca

Pavlovic con ogni probabilità sarà il secondo acquisto del Milan dopo Morata. Ultimi dettagli con il Salisburgo, le cifre

La difesa del Milan prende forma. Dopo l’addio di Kjaer i rossoneri sono pronti a sostituirlo con Pavlovic, pronto a diventare il secondo acquisto dopo Morata in questa sessione di calciomercato estiva.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport le parti non sono mai state così vicine. Fondamentale nella trattativa la volontà del giocatore che avrebbe sempre spinto per l’arrivo in rossonero, aspetto che ha permesso di ottenere uno sconto rispetto alle iniziali richieste del Salisburgo. Il Milan pagherà sui 20 milioni, bonus compresi. L’accordo con il giocatore prevede il raddoppio dell’ingaggio fino a 1,5 milioni circa. L’unico neo e che non è detto che riesca a raggiungere a cose fatte il Milan in America, Fonseca lo scoprirebbe al ritorno.