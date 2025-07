Calciomercato Milan, nuovi contatti con Allegri: l’affare può essere possibile?

Calciomercato Milan, negli ultimi giorni ci sono stati ulteriori contatti tra mister Allegri e il centravanti serbo

Il calciomercato estivo si infiamma e le voci si rincorrono, ma una pista sembra farsi sempre più concreta per il Milan: quella che porta a Dusan Vlahovic, il potente attaccante serbo attualmente in forza alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, questa operazione potrebbe rappresentare la scelta più sensata per il Diavolo, soprattutto in termini di sostenibilità economica per il cartellino del giocatore. Resta da definire, tuttavia, la questione legata all’ingaggio, un aspetto che richiederà approfondimenti.

I Contatti con l’Ex Allenatore Max Allegri

L’interesse dei rossoneri per il centravanti classe 2000 non è una novità. Già quasi quaranta giorni fa, si sarebbero registrati i primi approcci tra l’entourage del calciatore e Massimiliano Allegri, il tecnico toscano da poco tornato sulla panchina milanista, noto per la sua pragmatica visione di gioco e per aver già allenato Vlahovic durante la sua esperienza alla Juventus. Questi contatti iniziali avrebbero aperto la strada a ulteriori dialoghi, avvenuti più di recente, a conferma di un interesse reciproco che si sta intensificando.

Un Affare Strategico per il Club Rossonero

L’arrivo di Vlahovic a Milanello non sarebbe solo un colpo di mercato, ma una mossa strategica per i giganti della Serie A. La sua stazza fisica, la sua capacità realizzativa e la sua giovane età lo rendono un profilo estremamente appetibile per qualsiasi club ambizioso. Per il club di Via Aldo Rossi, l’opportunità di acquisire un centravanti di tale calibro, con un occhio attento ai costi del trasferimento, si allinea perfettamente con la nuova politica di gestione finanziaria del club, sempre più orientata verso l’efficienza e la crescita sostenibile.

Le Incognite dell’Ingaggio e le Prospettive Future

Se il costo del cartellino sembra rientrare nei parametri desiderati dal Milan, l’ingaggio del bomber serbo potrebbe rappresentare un nodo più complesso da sciogliere. Attualmente, le cifre percepite da Vlahovic sono elevate, e sarà fondamentale capire quanto il giocatore sia disposto a ridurne le pretese per vestire la maglia rossonera.

L’ottimismo, tuttavia, filtra dagli ambienti vicini ai club. La volontà del giocatore di lavorare nuovamente sotto la guida di Allegri, unita alla necessità della Juventus di snellire il proprio monte ingaggi, potrebbe spingere le parti a trovare un accordo. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più legato ai colori del Diavolo, con i tifosi milanisti in attesa di capire se questa “soluzione più logica” diventerà presto una realtà concreta sul campo.