Fofana Milan non si sblocca: Monaco fermo sulle sue richieste, il Diavolo vira sull’ALTERNATIVA. Il punto sul futuro del centrocampista

Non si sblocca la trattativa tra Milan e Monaco per il possibile trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana, centrocampista reduce dall’Europeo con la Francia e primo obiettivo del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport proprio per questo motivo il Diavolo avrebbe individuato una possibile alternativa al francese qualora non si sbloccasse l’affare: si tratta di Samardzic dell’Udinese, che potrebbe avere un costo equivalente.