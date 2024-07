Formazioni ufficiali Italia Spagna U19, tre rossoneri titolari: la SCELTA su Camarda. Sia e Magni partono dalla panchina

L’Italia Under 19 è pronta a tornare in campo per la sfida valida per la semifinale degli Europei di categoria. Presente i rossoneri Bartesaghi, Camarda e Zerona mentre partiranno dalla panchina Sia e Magni. Di seguito le scelte dei due ct:

ITALIA (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella, Lipani, Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda. Ct. Corradi.

SPAGNA (4-3-3): Raul Jimenez; Perea, Simo, Gasiorowski, Julio Diaz; Belaid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Diao. Ct. Lana