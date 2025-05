Infortunati Milan, Conceicao stila il piano per la finale di Coppa Italia: ci ha già parlato, ecco cosa succederà

Infortunati Milan, Sergio Conceicao ha un piano preciso per quanto riguarda la gestione di Fofana: il centrocampista salterà la sfida di venerdì in campionato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha già stilato un piano preciso per la gestione di Fofana, col centrocampista francese uscito alla mezzora del primo tempo della gara di lunedì sera contro il Genoa per una botta alla caviglia.

Il calciatore ex Monaco non preoccupa in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna ma proprio per non correre rischi non verrà schierato da Sergio Conceicao nella gara di venerdì sera in campionato proprio tra Milan e Bologna. L’obiettivo per questo finale di stagione è provare a vincere la Coppa Italia.