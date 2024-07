Mercato Milan, SVOLTA nel futuro di Origi e Ballo-Touré: hanno trovato questo ACCORDO! I dettagli

Mercato Milan, SVOLTA nel futuro di Origi e Ballo-Touré: hanno trovato questo ACCORDO con il club! I dettagli

Potrebbe essere arrivata una svolta per quanto riguarda il futuro di Divock Origi e Fode Ballo-Touré, due giocatori rientrati dai rispettivi prestiti e che non rientrano più come noto nei piani del Milan.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com i due calciatori, aggregati di recente al Milan Futuro, avrebbero trovato un accordo con il club per allenarsi autonomamente in attesa della cessione.