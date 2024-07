Bennacer via dal Milan, svelata la STRATEGIA dei rossoneri sul mercato! Cosa succederà nel reparto di centrocampo

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere davvero lontano dal Milan. Il centrocampista algerino potrebbe essere sacrificato nel caso in cui arrivassero buone offerte per finanziare i colpi in entrata.

In particolare, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il giocatore ha diversi estimatori in Arabia Saudita: dovesse concretizzarsi questa cessione il club rossonero andrebbe spedito su Fofana del Monaco.