Condividi via email

Camarda Milan, il giovane bomber torna in prima squadra: la decisione di Conceicao in vista dell’Udinese. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Bluenergy Stadium andrà in scena nella serata di domani la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. Sergio Conceicao, per questa delicatissima sfida, ha scelto di convocare Francesco Camarda.

Il giovane attaccante si siederà in panchina ed effettuerà se necessario qualche minuto. Il classe 2008 sopperirà all’assenza di Santiago Gimenez, non disponibile.