Tonali, futuro in Italia alla Juventus? Moretto fa chiarezza sull’ex Milan. La situazione è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Sandro Tonali, calciatore del Newcatle ex Milan, interessa molto alla Juventus. Di seguito le ultime riportate dal noto esperto di mercato Matteo Moretto.

LE PAROLE – «La Juventus ha messo in cima ai propri desideri Sandro Tonali. Per la Juve è il profilo un po’ simbolo da cui ripartire. Ma per il Newcastle ad oggi non c’è una decisione sul suo futuro. A prescindere comunque il Newcastle chiede tanto, chiederà 70-80 milioni».