Condividi via email

Carnesecchi Milan, la dirigenza tenta il colpaccio per la porta: la situazione è questa. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

C’è un’importante notizia nel calciomercato Milan che riguarda Mike Maignan, portiere titolare e capitano rossonero. Il suo rinnovo sarebbe attualmente in bilico per alcune differenze di vedute all’interno della società.

Proprio per questa ragione la dirigenza starebbe iniziando a valutare qualche alternativa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport uno dei profili che piace di più è quello di Marco Carnesecchi. Servirà una grande offerta per convincere la Dea.