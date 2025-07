Milan Femminile: una nuova casa e un calendario ricco di sfide per la stagione 2025/2026

Milan Femminile, i rossoneri disputeranno le partite in casa presso Fiorenzuola d’Arda: il calendario della stagione 2025-2026

Il Milan Femminile si prepara a una stagione 2025/2026 ricca di novità e sfide, a partire da un temporaneo cambio di casa. A causa dei lavori di ammodernamento in corso presso lo Stadio del Centro P. Vismara PUMA House of Football, le rossonere disputeranno le proprie gare casalinghe al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda (PC). Questa soluzione provvisoria permetterà alla squadra di Suzanne Bakker, sotto l’attenta supervisione del nuovo DS Igli Tare e con il supporto del neo-allenatore della Prima Squadra maschile Massimiliano Allegri (sebbene non direttamente coinvolto nella squadra femminile, la sua presenza al Milan indica una direzione strategica complessiva), di affrontare il campionato in un impianto adeguato, in attesa del ritorno nella loro sede storica. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal club e rappresenta un tassello fondamentale nella pianificazione della prossima annata sportiva.

Serie A Women 2025/2026: Un Campionato Ampliato e Senza Sosta

La stagione di Serie A Women 2025/2026 si preannuncia particolarmente intensa. Il campionato è stato ampliato, passando da dieci a dodici squadre, per un totale di 22 giornate complessive. La formula prevede gironi di andata e ritorno, eliminando la precedente fase finale. Questo cambiamento mira a rendere la competizione più lineare e combattuta, garantendo a tutte le squadre maggiori opportunità di esprimersi sul campo.

Il Milan Femminile inizierà il proprio percorso in trasferta contro il Genoa nel fine settimana del 4-5 ottobre 2025. La conclusione del campionato è prevista per metà maggio, con un’altra trasferta contro la neopromossa Ternana Women il 16-17 maggio 2026. Sarà cruciale per le rossonere partire con il piede giusto e mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del torneo. Tra le partite più attese, spiccano sicuramente i big match casalinghi contro la Roma (11-12 ottobre 2025), la Juventus (8-9 novembre 2025) e l’Inter (13-14 dicembre 2025), che si giocheranno tutte al Velodromo Attilio Pavesi.

Il calendario prevede diverse soste per impegni delle Nazionali (25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1 marzo, 7-8 marzo, 11-12 aprile, 18-19 aprile) e per le festività natalizie (27-28 dicembre, 3-4 gennaio), offrendo alle atlete momenti di riposo e preparazione tra un blocco di partite e l’altro.

Coppa Italia e Women’s Cup: Obiettivi Paralleli

Oltre al campionato, il Milan Femminile sarà impegnato anche in Coppa Italia e nella nuova Serie A Women’s Cup. La Coppa Italia vedrà le rossonere scendere in campo a partire dal turno preliminare il 30-31 agosto 2025, con l’obiettivo di raggiungere la finale prevista per sabato 23 o domenica 24 maggio 2026. Sarà un percorso lungo e impegnativo, che richiederà concentrazione e determinazione.

La Serie A Women’s Cup, una nuova competizione, offrirà un’ulteriore occasione per mettersi alla prova. Il Milan esordirà in casa contro il Sassuolo il 23-24 agosto 2025, per poi affrontare la Roma in trasferta e la Ternana Women in casa. Semifinali e finale si giocheranno rispettivamente il 24-25 settembre e il 27 o 28 settembre 2025.

Le Aspirazioni del Milan Femminile

Dopo una stagione conclusa in crescendo, la squadra di Suzanne Bakker, con il supporto della dirigenza, inclusi i recenti innesti di Tare come DS e la nuova direzione tecnica del club, punta a tornare a competere per le posizioni di vertice. La campagna di rafforzamento estiva e la coesione del gruppo saranno elementi chiave per affrontare al meglio tutti gli impegni. L’ambizione è quella di consolidare il proprio ruolo nel panorama del calcio femminile italiano e di regalare soddisfazioni ai propri tifosi, anche se temporaneamente in una nuova casa.

Fonte: Comunicato ufficiale del Milan.