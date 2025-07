Condividi via email

Calciomercato Milan, grande novità sul futuro di Dusan Vlahovic: Tare resta alla finestra e osserva attentamente… Ultimissime notizie

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si deciderà nei prossimi giorni, come riportato da Tuttosport. La situazione è complessa e vede protagonista anche il direttore sportivo del Tolosa, Damien Comolli, in un ruolo che sembra “stappare” la trattativa. Sul tavolo c’è la necessità di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti, in particolare l’agente del giocatore, Darko Ristic.

La Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con Ristic per una buonuscita di 10 milioni di euro. Tuttavia, il club bianconero vuole evitare spiacevoli sorprese a fine mercato e per questo cerca di blindare un patto che impedisca all’agente di presentare offerte al ribasso all’ultimo minuto. Presto ci sarà un nuovo incontro di persona per definire gli ultimi dettagli.

Prima di tutto ciò, però, la Juventus sta sondando il mercato per una cessione a titolo definitivo di Vlahovic, chiedendo una cifra di 25 milioni di euro. Questa richiesta, tuttavia, non ha finora attirato l’interesse di alcun club. Nemmeno il Milan, che pure è stato accostato al giocatore, sembra disposto a muoversi a queste condizioni. I rossoneri, infatti, sembrano essere in attesa che la situazione si evolva e che il serbo possa diventare libero di andare, magari a condizioni più vantaggiose.