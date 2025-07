Mercato Milan, Tare non ha dubbi! Affare da chiudere, non ci sono alternative. L’indiscrezione

Mercato Milan, Igli Tare non ha dubbi: nelle prossime ore verrà chiusa positivamente la trattativa col Brugge per Jashari

Le prossime ore saranno cruciali per il futuro del centrocampo del Milan. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per portare Ardon Jashari a Milanello è entrata nella sua fase più calda e decisiva. Nonostante la proposta formale non sia ancora stata presentata per iscritto, i dialoghi tra il Milan e gli intermediari si stanno intensificando a ritmi serrati, con l’obiettivo chiaro di rimodulare l’offerta e avvicinarsi alle richieste del Club Brugge.

L’interesse del Milan per il talentuoso centrocampista svizzero è tutt’altro che una novità. Jashari è da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera, in particolare del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri. Entrambi vedono in lui un profilo ideale per rafforzare la linea mediana e implementare la visione tattica per la prossima stagione. La determinazione del club è palpabile: il calciomercato Milan farà di tutto per limare le differenze e assicurarsi le prestazioni del giocatore.

La Volontà del Giocatore e la Strategia di Tare

La notizia più incoraggiante per i tifosi rossoneri è la volontà ferrea di Jashari di vestire la maglia del Milan. Il giocatore ha espresso più volte il suo desiderio di trasferirsi a Milano, mettendo pressione sul Club Brugge per facilitare l’operazione. Questa forte inclinazione del calciatore è un fattore chiave che può sbloccare anche le situazioni più complesse nel calciomercato.

Igli Tare, il nuovo DS del Milan, sta dimostrando fin da subito la sua incisività e la sua capacità di tessere relazioni. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del mercato internazionale sono messe al servizio di questa trattativa, cercando la formula giusta per soddisfare le richieste del Club Brugge senza stravolgere i parametri economici del Milan. Si parla di una proposta rivisitata che potrebbe includere una parte fissa più alta e bonus legati al rendimento, una strategia che potrebbe fare la differenza.

L’Impressione di Allegri e le Prossime Mosse

Anche Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera con il compito di riportare il Milan ai vertici, ha dato il suo benestare all’operazione Jashari. Il centrocampista si inserirebbe perfettamente nei suoi schemi, offrendo dinamismo, qualità e solidità in mezzo al campo. La sinergia tra Tare e Allegri è evidente e rappresenta una solida base per le future strategie di mercato del club.

Le aspettative sono alte. Moretto si attende novità importanti nelle prossime ore o, al più tardi, all’inizio della prossima settimana. La sensazione è che il Milan voglia chiudere questa operazione in tempi brevi per mettere a disposizione di Allegri un organico il più completo possibile già per le prime fasi della preparazione. L’imperativo è chiaro: “Milan vuole Jashari e Jashari il Milan, sì o sì!”. Questo non è solo un semplice trasferimento, ma un segnale forte delle ambizioni del Milan per la stagione che verrà.

La piazza rossonera attende con ansia l’ufficialità, sperando che questo sia solo il primo di una serie di colpi di mercato mirati a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.