Calciomercato Milan, tutto fatto per una nuova cessione: nella giornata di domani le visite mediche. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato in uscita del Milan si appresta a registrare un’altra operazione imminente. Emerson Royal, il terzino rossonero, è ormai a un passo dal trasferimento al Flamengo. L’affare è in fase avanzatissima, tanto che le visite mediche sono previste per domani, sabato, segnale inequivocabile che la cessione è davvero questione di ore.

La partenza di Emerson Royal rientra nella strategia del Milan di ottimizzare la rosa e, probabilmente, liberare risorse per nuovi innesti in entrata. Il giocatore, arrivato con determinate aspettative, non è riuscito a imporsi completamente nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, trovando un minutaggio inferiore rispetto a quanto sperato. Per questo motivo, la possibilità di trasferirsi al Flamengo, un club di primo piano nel calcio sudamericano e reduce da successi importanti, rappresenta un’opportunità significativa per rilanciare la sua carriera e trovare maggiore continuità di impiego.

Il Flamengo, dal canto suo, si assicura un terzino di esperienza internazionale, abituato ai palcoscenici europei e con qualità fisiche e tecniche notevoli. L’arrivo di Emerson Royal sarà un rinforzo importante per il club brasiliano, che punta a mantenersi ai vertici del proprio campionato e a ben figurare nelle competizioni continentali. L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di un accordo che, pur non essendo stato ancora ufficializzato nei dettagli, ha permesso di accelerare notevolmente la trattativa.

L’imminenza delle visite mediche è il passaggio formale che precede la firma del contratto e l’ufficialità del trasferimento. Per il Milan, la cessione di Emerson Royal rappresenta un passo ulteriore nella definizione della rosa definitiva per la stagione 2025/2026, con la dirigenza che potrà ora concentrarsi pienamente sugli obiettivi in entrata per completare gli innesti richiesti dal tecnico. Un capitolo si chiude per il terzino brasiliano al Milan, e uno nuovo si apre in patria con la maglia del Flamengo.