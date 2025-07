Torriani Milan, è tutto vero! Fonseca in pressing, le ultime sul futuro del portiere

Torriani Milan, è confermato l’interesse del Lione allenato dall’ex tecnico rossonero Paulo Fonseca: la situazione

Se il mese di luglio fosse l’unico palcoscenico per il calcio mondiale, Lorenzo Torriani sarebbe senza dubbio annoverato tra i portieri con la media voto più alta al mondo. Questo giovane estremo difensore, già protagonista di una sorprendente pre-season 2024-2025 con parate da applausi contro colossi come Manchester City, Real Madrid e Barcellona durante la tournée americana, ha nuovamente incantato gli osservatori a Singapore. Nella recente sfida contro l’Arsenal, Torriani ha sfoderato ben quattro parate importanti, tra cui una prodezza su Merino, per poi ergersi a gigante nella sequenza finale dei rigori, neutralizzandone tre su cinque. Un’esibizione che ha riacceso l’interesse di un vecchio estimatore: Paulo Fonseca, attuale tecnico dell’Olympique Lione.

L’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e quella di Allegri in panchina hanno portato a decisioni chiare in merito alla rosa. Nonostante le brillanti prestazioni di Torriani, la gerarchia in porta al Milan per la stagione 2025/26 appare definita. Con Maignan saldamente al suo posto come titolare e l’arrivo di Terracciano dalla Fiorentina come secondo, le possibilità di trovare spazio per Torriani nella prima squadra rossonera sono al momento esigue. Questa situazione apre le porte a una partenza, anche se solo temporanea, per permettere al giovane portiere di maturare esperienza e continuare il suo percorso di crescita.

Tra le numerose squadre che potrebbero essere interessate a garantirsi le prestazioni di questo talento emergente, un nome spicca con particolare insistenza, come riportato da Calciomercato.com che cita La Gazzetta dello Sport: l’Olympique Lione. La pista francese si fa particolarmente intrigante per diverse ragioni. Paulo Fonseca, che ha già avuto modo di lanciare e apprezzare Torriani un anno fa, ha continuato a seguirne da vicino le gesta in questi mesi. Inoltre, il Lione si trova in una fase delicata dal punto di vista economico e si appresta a perdere il proprio portiere titolare, Lucas Perri.

In questo contesto, Lorenzo Torriani potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il club francese. Un prestito sarebbe la formula più gradita al calciomercato Milan, consentendo al club rossonero di mandare il proprio gioiello a giocare con continuità in un campionato di alto livello come la Ligue 1, senza perdere il controllo sul cartellino del giocatore. Questa strategia permetterebbe a Torriani di accumulare minuti preziosi e acquisire l’esperienza necessaria per tornare un giorno e giocarsi le sue carte da protagonista a San Siro. La situazione è in continua evoluzione e si preannuncia come una delle telenovele più interessanti del calciomercato estivo. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Lorenzo Torriani, il portiere che a luglio non smette mai di stupire.

Fonte: Calciomercato.com (citando La Gazzetta dello Sport)