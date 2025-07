Liverpool Milan, i rossoneri scenderanno in campo con la nuova esclusiva divisa: scelta già presa – FOTO. Le ultimissime notizie

Domani, nell’attesissima amichevole contro il Liverpool a Hong Kong, i tifosi del Milan avranno un motivo in più per sintonizzarsi: la squadra rossonera farà l’esordio ufficiale del suo Third Kit per la stagione 2025/2026. Sarà l’occasione per vedere per la prima volta in campo la nuova divisa, che affiancherà la tradizionale maglia rossonera e quella da trasferta.

L’introduzione di un nuovo Third Kit è sempre un momento di curiosità e discussione tra gli appassionati, desiderosi di scoprire il design, i colori e i dettagli che caratterizzeranno la terza pelle del Diavolo. Sebbene le anticipazioni sui kit siano spesso disponibili online, vederla indossata dai giocatori in una partita, seppur amichevole, regala tutt’altra prospettiva.

L’esordio del Third Kit in un test di prestigio come quello contro il Liverpool non è casuale. È un’opportunità per dare visibilità globale alla nuova maglia, presentandola a un pubblico internazionale in un contesto di alto livello. I riflettori saranno puntati non solo sulle prestazioni della squadra e sui nuovi innesti, ma anche sull’estetica della divisa, che diventerà presto un simbolo della stagione.

Per i tifosi, sarà un’ulteriore occasione per alimentare l’attesa e l’entusiasmo in vista dell’inizio del campionato. La nuova maglia è un elemento che connette la squadra ai suoi sostenitori, creando un senso di appartenenza e di identità. Non resta che attendere il fischio d’inizio di Milan-Liverpool per ammirare il nuovo Third Kit in azione e, chissà, magari portare fortuna ai rossoneri in questo importante test estivo.