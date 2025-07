Calciomercato Milan, nuova strategia di Tare per il colpo Doué: mosse ben definite, cosa bisogna aspettarsi. Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la pista che porta a Guela Doué, confermando il giovane esterno come il primo nome per la corsia di destra. La trattativa, tuttavia, si annuncia complessa, soprattutto da un punto di vista economico. Nonostante le difficoltà, il club rossonero è fermamente intenzionato a portare a casa il talento e, come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto, sta lavorando su più fronti per superare gli ostacoli.

L'intenzione del Milan è chiara: migliorare la propria offerta per avvicinarsi alle richieste dello Strasburgo, proprietario del cartellino di Doué. Ma l'aspetto finanziario non è l'unico nodo da sciogliere. Moretto sottolinea un dettaglio cruciale: il Milan sta lavorando soprattutto per migliorare i rapporti, attualmente "freddi", con il Chelsea. Questo è un elemento chiave, poiché lo Strasburgo fa parte dell'orbita del Chelsea, essendo un club della stessa proprietà.

I rapporti tra Milan e Chelsea si sono un po’ raffreddati dopo la situazione legata a Mike Maignan (un’operazione che evidentemente ha lasciato strascichi non del tutto positivi). Questo rende la trattativa per Doué ancora più intricata, poiché il Milan non deve solo convincere lo Strasburgo, ma anche superare le eventuali resistenze o la scarsa collaborazione da parte del gruppo Chelsea.

Il Milan è consapevole di questa dinamica e, come spiega Moretto, sta cercando di lavorare e spingere anche su questo punto. Ciò significa che la dirigenza rossonera non si sta limitando a migliorare l’offerta economica, ma sta anche tessendo una tela diplomatica per ricucire i rapporti con i Blues e ottenere una corsia preferenziale per Doué. Il club rossonero, dunque, vorrà fare un tentativo ulteriore per acquisire il promettente terzino destro, convinto delle sue qualità e della necessità di rinforzare quella zona del campo. La strada è in salita, ma il Milan sembra determinato a percorrerla fino in fondo.