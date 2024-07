Fullkrug Milan, il tedesco ha dato il suo OK al trasferimento! Trattativa in corso col Borussia: ULTIME

Fullkrug Milan, il tedesco ha dato il suo OK al trasferimento! Trattativa in corso col Borussia: gli aggiornamenti

Tuttosport oggi in edicola ha fornito aggiornamenti molto preziosi per quanto riguarda il futuro di Niclas Fullkrug, secondo attaccante su cui il mercato Milan sta lavorando in questi giorni.

Il centravanti della nazionale tedesca avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, con i rossoneri che dovranno ora andare a trattare con il Borussia Dortmund il prezzo del suo cartellino: possibile operazione da circa 15 milioni di euro.