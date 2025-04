Rinnovo Maignan, l’ultima indiscrezione gela i rossoneri! Portiere infastidito, può prendere una clamorosa decisione

Condividi via email

Rinnovo Maignan, il portiere rossonero infastidito dalla vicenda legata al prolungamento del contratto: ipotesi addio a zero

Come riportato da Repubblica, nel calciomercato Milan della prossima estate potrebbe scoppiare il caso legato al futuro di Mike Maignan.

La trattativa per il rinnovo di Maignan (a quasi 6 milioni a stagione) si è fatta più impervia. Il Milan ha congelato il nuovo contratto: non dovesse sbloccarlo, non è escluso che Maignan, già innervosito dalla situazione, possa decidere di andare a scadenza nel 2026.