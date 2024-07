Saelemaekers Milan, il belga può rimanere in Serie A: spunta una destinazione a SORPRESA

Saelemaekers Milan, il belga potrebbe rimanere in Serie A: spunta questa destinazione a SORPRESA per l’esterno

Alexis Saelemaekers è rientrato al Milan dopo la stagione molto positiva in prestito al Bologna ma il suo futuro appare sempre più lontano dai rossoneri.

Come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, l’esterno belga potrebbe lasciare il Diavolo ma non la Serie A: sulle sue tracce ci sarebbe la Roma, con De Rossi che apprezza molto il giocatore. Così Saelemaekers potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Abraham.