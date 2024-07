Mercato Milan, aria di RIVOLUZIONE a centrocampo: in tre con le valigie in mano. Le NOVITÀ sulle mosse dei rossoneri

C’è aria di rivoluzione nel centrocampo del Milan. Per far posto a Fofana del Monaco e Samardzic dell’Udinese (continuano le trattative per entrambi) i rossoneri potrebbero cedere qualche pezzo a centrocampo.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport almeno due tra Bennacer, Adli e Pobega potrebbero fare le valigie e liberare spazio per i nuovi innesti (soprattutto gli ultimi due). Le prossime settimane saranno decisive.