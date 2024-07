Fullkrug Milan senza sosta: Fonseca pronto ad accogliere il tedesco ma… Serve questo INCASTRO di mercato

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando le strategie tanto in entrata quanto in uscita. Secondo quanto si apprende per completare il reparto offensivo i rossoneri puntano su Fullkrug.

Fonseca è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante ma è necessario liberare uno spazio. Nel caso in cui l’affare andasse in porto il Diavolo infatti si adopererebbe per cercare una soluzione per Jovic.