Milan Femminile, Grismshaw RACCONTA l’orgoglio della fascia da capitano: «Mi riempie d’orgoglio, ai tifosi dico che..»

Christy Grimshaw è il nuovo capitano del Milan Femminile. Le sue parole sull’orgoglio di indossare la fascia

Le parole di Christy Grimshaw da nuovo capitano del Milan Femminile. Ecco cosa ha detto la rossonera ai canali ufficiali sull’orgoglio di indossare la fascia:

LE PAROLE – «Con orgoglio e piacere vi annuncio che sarò il nuovo capitano. Guiderò con orgoglio la squadra in questo nuovo ed entusiasmante percorso. Essere capitano mi riempie di orgoglio, è una grande responsabilità che accolgo a cuore aperto. Ai nostri tifosi dico grazie per essere stati al nostro fianco e non vedo l’ora di vedervi qui ai tifare per i nostri colori preferiti»