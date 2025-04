Milan Fiorentina, chance per Chukwueze? Conceicao ha sciolto le riserve. Ultim

Milan Fiorentina, Sergio Conceicao è pronto a rilanciare dal primo minuto Samuel Chukwueze: l’esterno titolare a San Siro

Importanti conferme sulla formazione del Milan per la gara di domani sera contro la Fiorentina riportate da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Milan inedito con la Fiorentina. Reijnders non sta bene, Chukwueze e Tomori provati coi titolari. L’olandese ha la gastroenterite, si deciderà nelle ore che precedono la partita. In difesa in allenamento ha giocato l’inglese, che non va in campo da quasi due mesi.