Calciomercato Milan, INTRIGO Jovic! Trattativa APERTA ma si sta ripresentando QUESTO problema: c’entra Krunic, cosa SUCCEDE

Calciomercato Milan, trattativa aperta col Fenerbahce per Jovic ma al momento c’è distanza sul prezzo del cartellino: i dettagli

Come riferito da Tuttosport, nel calciomercato Milan c’è una trattativa aperta per quanto riguarda la possibile cessione di Luka Jovic, al momento considerato la terza punta in rosa considerando l’arrivo di Morata e quello praticamente certo di un altro attaccante.

Il club interessato è il Fenerbahce di Mourinho il quale però sta ripresentando nei dialoghi con la dirigenza rossonera lo stesso problema dello scorso anno durante i dialoghi per Krunic (poi trasferitosi a gennaio): la ritrosia nel pagare il cartellino del ragazzo. Con i bonus i turchi hanno presentato una prima proposta di 5 milioni di euro, il Milan ne chiede il doppio.