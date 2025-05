Calciomercato Milan, Ibrahimovic sogna il colpaccio da urlo! La valutazione fa gola allo svedese

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tentare di riportare in Serie A Milinkovic-Savic in estate: la valutazione non spaventa

Come riportato da calciomercato.com, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere un’opportunità di mercato per il Milan. Il centrocampista serbo, 30 anni, è in buona forma fisica e mentale e potrebbe ancora offrire molto.

L’Al-Hilal potrebbe essere disposto a venderlo per 22-23 milioni di euro. Se il Milan fosse interessato, potrebbe valutare l’opzione di acquistarlo per rinforzare il centrocampo. Le prossime settimane saranno dunque decisive in un senso o nell’altro.