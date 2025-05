Calciomercato Milan, incognita futuro Theo Hernandez: il francese ha preso una posizione importante. Le ultimissime sui rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un’importante novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Theo Hernandez non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club rossonero in estate.

Il calciatore francese, avendo un contratto fino al 2026, necessita di prolungamento. Theo Hernandez, per spingere verso il rinnovo, ha già fatto sapere di avere la chiara volontà di continuare a vincere con la maglia del Milan.