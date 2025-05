Leao Milan, il futuro si deciderà a fine stagione: si va per questa strada! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club

Il futuro di Rafael Leao continua a essere più che incerto. Il contratto del portoghese scade nel 2028 e al momento non si sta discutendo di un eventuale rinnovo. Il giocatore ha mostrato segnali di maturità importante. Il calciomercato Milan sente la situazione relativa a Leao totalmente sotto controllo, grazie al contratto ancora lungo e alla clausola rescissoria da 175 milioni.

Leao ha ribadito di voler vincere ancora in rossonero e allo stato attuale non ci sono sentori di una crepa nei rapporti. Due club hanno aperto dei discorsi informali con l’entourage di Leao: il Chelsea e l‘Al-Nassr. Tuttavia, al momento non sembra esserci una reale minaccia per la permanenza di Leao al Milan. Lo riporta calciomercato.com.