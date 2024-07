Calciomercato Milan, Ibrahimovic fa SOGNARE i tifosi rossoneri! Tris da URLO a centrocampo

Calciomercato Milan, sono tre i nomi cerchiati in rosso sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic per il centrocampo: tutti i nomi

Come riportato da Tuttosport, al momento sono tre i nomi seguiti dal calciomercato Milan, e in particolare da Zlatan Ibrahimovic, per il centrocampo rossonero della prossima stagione. L’obiettivo principale resta Fofana del Monaco con il quale c’è già un accordo per un contratto di 5 anni a 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.

Tuttavia permane la distanza con il Monaco anche se le parti si sarebbero sensibilmente avvicinate dopo l’ultima offerta rossonera di 15 milioni di euro bonus inclusi a fronte di una richiesta tra i 18 e i 20 milioni. Le due alternative principali sono rappresentate da Trindade e da Rios senza dimenticare la suggestione Rabiot. Prossimi giorni decisivi.