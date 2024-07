Fofana Milan: trattativa in SALITA, c’è però un ASPETTO che fa sperare i rossoneri! I DETTAGLI

Nonostante l’accordo da tempo con il giocatore il Milan non riesce a trovare quello con il Monaco per Fofana. Un aspetto fa sperare

come riportato da Calciomercato.com Thiago Scuro dialoga con i rossoneri ma non ha ancora dato segnali decisi all’ultima offerta da 14 milioni più bonus per Fofana. Vuole di più e cerca l’asta sapendo che ci sono altri club pronti a uscire allo scoperto e tra questi ci sono l’Atletico Madrid e il Manchester United.

L’unica offerta concreta, allo stato attuale, è quella del Milan. E Youssouf non vuole attendere ancora per molto. Serve uno sforzo, un passo avanti deciso per regalare a Paulo Fonseca il tanto sospirato rinforzo in mediana.