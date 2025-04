Calciomercato Milan, svolta in estate: stabilito il piano dei rossoneri, i tifosi prendono nota

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno già deciso il piano per la prossima estate: rosa a forte impronta italiana, proprio come l’allenatore

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa in vista della prossima estate per quanto riguarda la composizione della rosa rossonera. Il Diavolo avrà una forte connotazione italiana e in questo senso sarebbero già stati individuati diversi obiettivi.

Da Lucca ad Orsolini, passando per Chiesa, Cristante e Pellegrini (possibile l’intreccio con Saelemaekers) il Diavolo è pronto a cambiare faccia: l’inserimento di un blocco italiano viene visto come indispensabile per cementare il gruppo.