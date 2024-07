Lucumi Milan, nuovissima IDEA per la difesa: può diventare rossonero con questo INCASTRO. Ultime

Lucumi Milan, spunta questa nuovissima IDEA per la difesa: può diventare rossonero con questo INCASTRO. Ultime

Non solo Pavlovic, è spuntata in queste ultime ore un’altra opzione per la difesa del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza rossonera starebbe pensando anche a Lucumi.

Il centrale colombiano di proprietà del Bologna potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto se dovesse partire Thiaw, anche se sarà comunque difficile convincere i rossoblu a lasciarlo partire lo stesso anno in cui probabilmente perderanno Calafiori.