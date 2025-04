Condividi via email

Calciomercato Milan, tutta la verità su Jonathan David: il club sembra orientato verso questa decisione. Le ultimissime sui rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan in vista della prossima estate sta riflettendo su un possibile colpo di Jonathan David. L’attaccante classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Lille sarebbe stato infatti offerto ai rossoneri.

I costi dell’operazione tra ingaggio e commissioni sono altissimi. Il Milan comunque, non ha intenzione di chiudere la porta a priori ma di approfondire il tutto.