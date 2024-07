Samardzic Milan a fuoco lento: il serbo spinge, l’Udinese ha fissato il PREZZO base. Le NOVITÀ sul centrocampista

Prosegue lentamente la trattativa tra Milan e Udinese per Lazar Samardzic, altro centrocampista individuato dalla dirigenza rossonera per rinforzare la mediana.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il serbo continua a spingere per vestire la maglia del Diavolo, mentre il club friulano fa i propri conti e ha fissato il prezzo di partenza: servono almeno 20 milioni di euro per ottenere il via libera. Ci sarà da trattare ancora nelle prossime settimane.