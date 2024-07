Samardzic Milan, ritorno di fiamma: avviati i CONTATTI per il centrocampista serbo. ULTIMISSIME

Samardzic Milan, è ritorno di fiamma: avviati i CONTATTI per il centrocampista serbo. Tutte le ULTIMISSIME

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato degli aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero tornati con decisione su Lazar Samardzic.

Stando a quanto si apprende per il serbo, che sarebbe comunque un nome alternativo a Fofana del Monaco, sarebbe già pronta un’offerta per il contratto e per il cartellino, per il quale il Diavolo avrebbe intenzione di spendere poco meno di 20 milioni di euro.