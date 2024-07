Calciomercato Milan, CONFERME sulla pista a centrocampo! Incontro FISSATO, uno di LORO fa spazio al GRANDE colpo

Calciomercato Milan, conferme sulla pista Samardzic per il centrocampo: fissato incontro col papà, serve prima una cessione

Come riportato da Daniele Longo, trovano conferma nel calciomercato Milan le indiscrezioni che vogliono i rossoneri interessati a Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese individuato come rinforzo ideale in mezzo al campo.

L’Udinese chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro trattabili e per questo Ibrahimovic è pronto ad incontrare la prossima settimana il papà-agente del giocatore per cercare di trovare una quadra. Prima di fare un’offerta all’Udinese però dovrà partire un centrocampista e i nomi sono quelli di Bennacer, Adli e forse Pobega.