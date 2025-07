Mercato Milan, Tare accelera! Due attaccanti in pole, Tare ha depennato quel profilo. La situazione caso per caso

Mercato Milan, Igli Tare accelera per l’attacco della prossima stagione: scartato Nico Jacskon, difficile Boniface, in pole Vlahovic e Mateta

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e il calciomercato Milan sta lavorando attivamente per rafforzare la propria rosa, in particolare nel reparto offensivo. Recenti indiscrezioni, in particolare quelle del giornalista Matteo Moretto, fanno luce sulla strategia in evoluzione dei rossoneri per la loro prima linea. Sembra che Nicolas Jackson, il talentuoso attaccante del Chelsea, possa essere definitivamente escluso dalla lista dei potenziali obiettivi del Milan. La ragione principale di questa decisione è di natura economica: i costi associati a un eventuale trasferimento di Jackson sono considerati insostenibili per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan.

Tare, ora al timone delle operazioni di mercato del Milan, sta chiaramente privilegiando la prudenza finanziaria e la sostenibilità. L’alta richiesta del Chelsea, unita alle probabili pretese salariali di Jackson, ha reso qualsiasi potenziale accordo economicamente irrealizzabile per i giganti italiani. Ciò segnala una chiara intenzione da parte del Milan di evitare spese eccessive e di costruire una squadra all’interno di un quadro finanziario responsabile, un aspetto cruciale per i club che navigano le complessità del calcio moderno e le normative sul fair play finanziario della Serie A. Il club sembra impegnato a trovare il giusto rapporto qualità-prezzo piuttosto che perseguire obiettivi finanziariamente esorbitanti che potrebbero destabilizzare i loro piani a lungo termine.

Con Jackson non più un’opzione, l’attenzione del Milan si è spostata su altri nomi di spicco. Dusan Vlahovic della Juventus e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace sono, a quanto pare, ancora in lizza come potenziali acquisti. Vlahovic, un goleador provato in Serie A, rappresenterebbe un investimento significativo per il Milan. La sua capacità di trovare costantemente la via della rete e la sua familiarità con il campionato lo rendono una prospettiva estremamente attraente per guidare l’attacco. Tuttavia, assicurarsi il nazionale serbo comporterebbe indubbiamente complesse negoziazioni con la Juventus e un oneroso costo del cartellino, oltre a un notevole pacchetto salariale. Questo sarebbe un colpo da novanta per il Milan, in grado di trasformare potenzialmente la loro produzione offensiva.

Mateta, d’altra parte, potrebbe offrire una soluzione più economica e un profilo diverso. La fisicità e l’abilità aerea dell’attaccante francese potrebbero fornire al Milan una preziosa alternativa tattica. Sebbene forse non così di alto profilo come Vlahovic, Mateta ha mostrato lampi di genio e potrebbe prosperare in un nuovo ambiente. La rete di osservatori del Milan avrà valutato attentamente il suo potenziale di adattamento ai rigori del calcio italiano e il suo contributo efficace al sistema di Massimiliano Allegri. La considerazione di Mateta evidenzia la volontà del Milan di guardare oltre i “grandi nomi” e identificare giocatori che possano realmente rafforzare la squadra all’interno dei loro parametri finanziari.

Un altro nome interessante emerso è Victor Boniface del Bayer Leverkusen. L’attaccante nigeriano ha avuto una stagione stellare, mettendo in mostra la sua forza, velocità e istinto del gol. Tuttavia, secondo Moretto, Boniface rappresenta un percorso difficile per il Milan. Questa difficoltà deriva sia dalla formula del trasferimento — probabilmente un accordo a titolo definitivo a un costo significativo — sia dall’impegno finanziario complessivo richiesto. Il Leverkusen, avendo goduto di una stagione eccezionale, sarebbe in una posizione di forza negoziale, chiedendo un prezzo premium per uno dei suoi beni più importanti. L’intensa concorrenza di altri top club europei per la firma di Boniface farebbe probabilmente aumentare ulteriormente il suo prezzo, rendendolo un’acquisizione difficile per i rossoneri.

In sostanza, la strategia di mercato del Milan sta subendo una chiara evoluzione. La decisione di escludere Nicolas Jackson sottolinea un approccio pragmatico e finanziariamente disciplinato. L’attenzione è ora saldamente su Dusan Vlahovic e Jean-Philippe Mateta, entrambi i quali offrono vantaggi distinti e potenziali adattamenti alla rosa. Sebbene Victor Boniface rimanga un giocatore di interesse, gli ostacoli coinvolti lo rendono un obiettivo meno probabile in questa fase. Igli Tare affronta il compito intricato di assemblare una squadra formidabile pur aderendo a un rigido quadro finanziario, assicurando che ogni trasferimento offra il massimo valore per il Milan. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare quale attaccante indosserà alla fine la famosa maglia rossonera.