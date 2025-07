Mercato Milan, tutte le strade portano a Vlahovic! Juve all’angolo e Furlani in agguato

Mercato Milan, i rossoneri tentati dalla clamorosa suggestione Dusan Vlahovic: Furlani in agguato e Juve all’angolo

Il calciomercato Milan è a un bivio cruciale nella sua campagna acquisti estiva. Dopo aver blindato il centrocampo con gli arrivi di Modric e Ricci, l’attenzione si sposta ora sulla ricerca di un nuovo attaccante, un “numero 9” che sappia dialogare con la squadra e presidiare l’area di rigore. L’investimento di 35 milioni di euro su Santi Gimenez lo scorso gennaio sarà confermato, ma l’obiettivo è affiancargli un profilo complementare. Come riportato da Calciomercato.com, le settimane passano e la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus si fa sempre più concreta, sebbene ricca di insidie.

Le riflessioni iniziali del management rossonero, guidato da Igli Tare, si erano concentrate su due profili esteri: Nicolas Jackson del Chelsea e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Jackson, nonostante i 13 gol nella sua seconda stagione in Inghilterra, non ha convinto pienamente Enzo Maresca, nuovo tecnico dei Blues. Acquistato per quasi 40 milioni di euro, il suo valore è oggi ben più alto, rendendo difficile una trattativa per il Milan, che aveva già sondato il terreno nell’ambito della fallita operazione per Archie Brown.

Anche l’interesse per Victor Boniface è concreto. Il nazionale nigeriano ha avuto un’annata difficile, condizionata da infortuni e voci di un trasferimento in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. Ha chiuso la scorsa stagione con appena 11 reti sotto la guida di Xabi Alonso e cerca un rilancio. Tuttavia, il Bayer Leverkusen non sembra intenzionato a fare sconti. Dopo aver già perso pilastri come Jonathan Tah, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, il nuovo allenatore Erik ten Haag non vuole privarsi di altri giocatori chiave. La richiesta per Boniface si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra che il Milan ritiene elevata.

In questo scenario, con i nomi di Mateta (Crystal Palace) e Akorodare (Genk) che non scaldano particolarmente, la candidatura di Dusan Vlahovic resta prepotentemente in auge. La situazione del centravanti bosniaco è in costante evoluzione. La Juventus ha da tempo manifestato la volontà di cederlo per liberarsi del suo onerosissimo ultimo anno di contratto, che ammonta a quasi 24 milioni di euro lordi. Tuttavia, Vlahovic e il suo entourage non sembrano intenzionati a rinunciare a nulla, puntando a una buonauscita anche in caso di rescissione anticipata, per compensare le offerte al ribasso che arriverebbero dalle pretendenti.

Tra queste, il Milan è in prima linea, ma non intende spingersi oltre un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione. I rossoneri confidano nella fretta della Juventus di risolvere il “problema Vlahovic”, sperando che la Vecchia Signora sia disposta a cedere il giocatore a condizioni più vantaggiose pur di sbarazzarsi del suo ingaggio pesante. La partita per il nuovo attaccante del Milan è ancora aperta e si preannuncia avvincente, con la speranza che la scelta sia quella giusta per rilanciare le ambizioni rossonere.