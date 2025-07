Calciomercato Milan, assist di Kovacevic per Vlahovic: la dichiarazione sull’attaccante serbo infiamma i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Darko Kovacevic, ex attaccante serbo con un passato in Italia, ha rilasciato un’intervista all’odierna edizione della Gazzetta dello Sport parlando senza peli sulla lingua del connazionale Dusan Vlahovic e della sua situazione alla Juventus. Il consiglio di Kovacevic è netto: “A Dusan direi di cambiare aria subito“. Una dichiarazione forte, motivata dall’esperienza personale dell’ex attaccante, che sa quanto sia difficile lasciare un club come la Juventus, ma anche quanto sia a volte necessario per ritrovare felicità e tornare ai massimi livelli.

Kovacevic è convinto che un giocatore del calibro di Vlahovic debba essere sempre titolare, sia alla Juventus che altrove. La sua condizione attuale, tra infortuni e prestazioni altalenanti, suggerisce un cambio di ambiente per ritrovare la continuità e la fiducia necessarie a un bomber di razza.

Interrogato sulle possibili destinazioni ideali per Vlahovic, Kovacevic ha scherzato sull’impossibilità economica per l’Olympiacos, ma ha poi suggerito due soluzioni di alto profilo: “Milan e Manchester United possono essere buone soluzioni per Dusan“. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un attaccante di spessore e potrebbero offrire a Vlahovic il ruolo da protagonista che Kovacevic ritiene essenziale per il suo rilancio. La sua visione è chiara: Vlahovic ha bisogno di un contesto dove sentirsi al centro del progetto, dove la sua leadership in attacco non sia in discussione, per esprimere appieno il suo potenziale.