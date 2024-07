Samardzic Milan, in programma un INCONTRO con il padre-agente del serbo: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista

Come confermato questa mattina dall’edizione odierna di Tuttosport, resiste la suggestione Lazar Samardzic per il calciomercato Milan.

All’inizio della prossima settimana è in programma un incontro col papà-agente del centrocampista per capire le richieste del ragazzo e del suo entourage. Il serbo, valutato dall’Udinese circa 25 milioni di euro, potrebbe essere la ciliegina sulla torta per il centrocampo.