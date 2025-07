Calciomercato Milan, Allegri deve cambiare obiettivo? Le ultime sul giocatore

Calciomercato Milan – Sembra sfumato definitivamente l’obiettivo per il post Theo Hernandez!

Il Milan deve depennare un nome dalla sua lista di potenziali rinforzi sulla fascia sinistra. L’obiettivo Archie Brown, giovane e promettente terzino sinistro, è ufficialmente sfumato per i rossoneri. Il classe 2002, che era stato individuato come possibile erede o, quantomeno, valida alternativa a Theo Hernandez – il dinamico esterno francese ormai ex pilastro della difesa milanista – ha firmato un contratto che lo lega al Fenerbahçe, club turco di primo piano, fino al 2028, con un’opzione per la stagione successiva.

Dettagli dell’Affare e Impatto sul Mercato Rossonero

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’accordo tra Brown e il club di Istanbul prevede un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione. Una cifra considerevole che testimonia la volontà del Fenerbahçe di puntare forte sul giovane talento. Questa operazione di mercato rappresenta un duro colpo per il Diavolo, che da tempo monitorava il profilo di Brown, apprezzandone le qualità tecniche e la capacità di spinta sulla corsia.

La dirigenza del Milan, capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Geoffrey Moncada, dovrà ora rivedere le proprie strategie per il ruolo di terzino sinistro. La potenziale partenza di Theo Hernandez, spesso al centro di voci di mercato che lo vedono accostato a top club europei, rende ancora più cruciale trovare un profilo adatto a garantire copertura e qualità sulla fascia. La ricerca di un vice-Hernandez o di un suo eventuale sostituto si fa ora più pressante.

Chi è Archie Brown?

Archie Brown è un terzino sinistro di nazionalità inglese, noto per la sua velocità, la capacità di cross e una buona fase difensiva nonostante la giovane età. Cresciuto nelle giovanili del Derby County, ha già mostrato lampi del suo potenziale in campionati esteri, attirando l’attenzione di diversi club importanti, tra cui il Milan. Il suo approdo al Fenerbahçe segna un ulteriore passo nella sua carriera, in un campionato dove potrà misurarsi con nuove sfide e consolidare la sua crescita.

Il mercato estivo è ancora lungo e il Milan avrà tempo per individuare nuovi obiettivi. Tuttavia, la vicenda Archie Brown sottolinea la competitività e la velocità con cui si muovono le squadre europee per accaparrarsi i talenti più promettenti. I tifosi del club lombardo attendono con ansia di scoprire quali saranno le prossime mosse della società per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.